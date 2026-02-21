 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Иванова⁠,
0

Суд назначил беседу по иску Тимура Иванова об отправке на спецоперацию

Суд проведет беседу по иску Тимура Иванова об отправке на спецоперацию 2 марта
Сюжет
Дело Тимура Иванова

Мещанский районный суд Москвы назначил на 2 марта беседу по иску бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова в связи с игнорированием просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону военной операции, следует из карточки дела на сайте суда.

«Вызвать лиц, участвующих в деле, на досудебную подготовку на 02 марта 2026 года в 10:00 в зал судебного заседания № 633 Мещанского районного суда г. Москвы», — сказано в определении суда.

Тимур Иванов занимал должность заместителя главы Минобороны с 2016 по 2024 год. Он курировал строительные проекты ведомства.

В апреле 2024 года Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 13 годам колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов в июле 2025 года. Иванова признали виновным в присвоении 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также хищении и отмывании 3,9 млрд руб., ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц».

Тимур Иванов подал иск к Минобороны об отправке на военную операцию
Политика
Тимур Иванов

Иванов заявил о готовности отправиться на службу в зону военной операции в октябре 2025 года. Как уточнил тогда адвокат экс-замминистра Денис Балуев, бывший чиновник готов выполнять боевые задачи в составе любого штурмового подразделения. Балуев назвал решение Иванова «абсолютно искренним и обдуманным».

19 февраля адвокат сообщил, что Иванов подал иск к Минобороны в связи с игнорированием просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону военной операции. Заявление приняли к производству 20 февраля.

Иванов также проходит по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). По версии следствия, он получил три взятки на сумму более 1,35 млрд руб. В январе суд продлил арест чиновнику до 23 апреля 2026 года.

