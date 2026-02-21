Трамп назвал сроки вступления в силу новых пошлин

Дополнительная пошлина на импорт в США в размере 10% вступит в силу практически сразу же, сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу», — написал глава государства.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Судебное решение затронуло значительную часть тарифов, введенных администрацией Трампа. Были пересмотрены «взаимные» пошлины, применяемые к большинству стран мира, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные в рамках борьбы с контрабандой фентанила в США, а также «вторичные» пошлины против Индии, установленные из-за закупок российской нефти.

В ответ Трамп пригрозил ввести 10-процентную пошлину на весь импорт в США в дополнение к уже действующим. Он также заявил, что суд находился под влиянием иностранных интересов.

В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент призвал страны соблюдать заключенные с Трампом пошлины, несмотря на решение Верховного суда. Бессент предупредил, что американский президент может ввести полное эмбарго и запретить целые категории товаров или отрезать страны от торговли.