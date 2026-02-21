Трамп назвал сроки вступления в силу новых пошлин
Дополнительная пошлина на импорт в США в размере 10% вступит в силу практически сразу же, сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу», — написал глава государства.
Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.
Судебное решение затронуло значительную часть тарифов, введенных администрацией Трампа. Были пересмотрены «взаимные» пошлины, применяемые к большинству стран мира, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные в рамках борьбы с контрабандой фентанила в США, а также «вторичные» пошлины против Индии, установленные из-за закупок российской нефти.
В ответ Трамп пригрозил ввести 10-процентную пошлину на весь импорт в США в дополнение к уже действующим. Он также заявил, что суд находился под влиянием иностранных интересов.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент призвал страны соблюдать заключенные с Трампом пошлины, несмотря на решение Верховного суда. Бессент предупредил, что американский президент может ввести полное эмбарго и запретить целые категории товаров или отрезать страны от торговли.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски