Торговая война США⁠,
0

Трамп назвал сроки вступления в силу новых пошлин

Сюжет
Торговая война США

Дополнительная пошлина на импорт в США в размере 10% вступит в силу практически сразу же, сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Для меня большая честь сообщить, что я только что подписал из Овального кабинета глобальную пошлину в размере 10% для всех стран, которая вступит в силу практически сразу», — написал глава государства.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Верховный суд США объявил незаконными тарифы Трампа
Экономика
Здание Верховного суда США

Судебное решение затронуло значительную часть тарифов, введенных администрацией Трампа. Были пересмотрены «взаимные» пошлины, применяемые к большинству стран мира, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные в рамках борьбы с контрабандой фентанила в США, а также «вторичные» пошлины против Индии, установленные из-за закупок российской нефти.

В ответ Трамп пригрозил ввести 10-процентную пошлину на весь импорт в США в дополнение к уже действующим. Он также заявил, что суд находился под влиянием иностранных интересов.

В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент призвал страны соблюдать заключенные с Трампом пошлины, несмотря на решение Верховного суда. Бессент предупредил, что американский президент может ввести полное эмбарго и запретить целые категории товаров или отрезать страны от торговли.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дональд Трамп пошлины США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
