Число пострадавших при атаке БПЛА по предприятию в Ижевске выросло с 42 до 57

В Ижевске выросло число пострадавших при атаке БПЛА по предприятию

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

В Ижевске до 57 увеличилось число пострадавших в результате атаки БПЛА на одно из городских предприятий 1 июля, сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. Ранее власти сообщали о трех погибших и 42 пострадавших.

«За прошедшие сутки в больницы и поликлиники Удмуртии обратились еще несколько человек с жалобами на свое самочувствие, некоторые были госпитализированы», — написал министр в своем телеграм-канале.

По его данным, стационарное лечение проходят 33 человека, шесть из них были направлены в больницы Москвы. Еще 15 человек получают медицинскую помощь амбулаторно.

«Состояние пяти пациентов по-прежнему тяжелое, у остальных — средней и легкой тяжести», — пояснил Багин. Он добавил, что еще шесть пациентов выписали из стационаров.

«Всего пострадали 57 человек», — подчеркнул чиновник.

Атака дронов на промышленное предприятие в Ижевске произошла утром 1 июля, там начался пожар. После нее в городе отменили массовые мероприятия, которые были запланированы на 1–2 июля.

Власти Удмуртии пообещали выплатить семьям погибших по 1,5 млн руб. Пострадавшие получат от 300 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести ранения.

Утром 4 июля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о трех сбитых над регионом БПЛА. Аппараты удалось нейтрализовать при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Губернатор подчеркнул, что «опасность сохраняется», и призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности.