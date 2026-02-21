 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

CNBC узнал реакцию торговых партнеров США на решение ВС о пошлинах

CNBC: торговые партнеры США одобрили решение Верховного суда об отмене пошлин
Сюжет
Торговая война США

Торговые партнеры США «сдержанно поприветствовали» решение американского Верховного суда об отмене значительной части пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, однако мировые торговые организации предупредили о сохраняющейся неопределенности. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Как заявил представитель британского правительства, страна продолжит работать с администрацией Белого дома, чтобы понять, как решение суда повлияет на пошлины для Великобритании.

«Великобритания пользуется самыми низкими взаимными тарифами в мире, и при любом сценарии мы ожидаем, что наше привилегированное торговое положение с США сохранится», — заявил британский представитель.

Как отмечает CNBC, решение Верховного суда почти не затронуло торговую сделку Великобритании и США о введении 10-процентного сбора на многие товары, в том числе тарифы на сталь, фармацевтические препараты и автомобили.

Верховный суд США объявил незаконными тарифы Трампа
Экономика
Здание Верховного суда США

При этом Британская торговая палата предупредила, что решение суда усиливает сохраняющуюся неопределенность. По словам главы отдела торговой политики палаты Уильяма Бейна, оно «мало что делает для прояснения ситуации» для британского бизнеса. Он отметил, что у Трампа есть другие способы сохранить свой тарифный режим.

Представитель Европейской комиссии по вопросам торговли и экономической безопасности Олоф Гилл также заявил, что ЕС поддерживает тесный контакт с администрацией США и стремится прояснить ее дальнейшие шаги. Он подчеркнул, что Евросоюз выступает за снижение тарифов и продолжает работать в этом направлении.

В свою очередь, министр Канады по американо-канадским торговым отношениям Доминик Леблан отметил, что решение суда укрепляют позиции страны, что введенные США пошлины являются «неоправданными».

CNN узнал реакцию Трампа на отмену его тарифов Верховным судом США
Политика
Дональд Трамп

При этом швейцарская ассоциация технологической индустрии Swissmem также высказала опасения, что администрация Трампа может использовать другие законы для «узаконивания тарифов», и призвала повысить конкурентоспособность Швейцарии, заключив новые соглашений о свободной торговле.

В заявлении Международной торговой палаты отметили, что многие компании «поприветствуют» это решение, однако им не стоит ожидать «простого процесса».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Верховный суд тарифы Дональд Трамп США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил о планах ввести пошлину в 10% на импорт после решения ВС США
Политика
CNN узнал реакцию Трампа на отмену его тарифов Верховным судом США
Политика
Трампа «лишили рычага влияния». Хестанов — о решении суда США по пошлинам
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
IGN узнал об уходе на пенсию гендиректора Microsoft Gaming Спенсера Технологии и медиа, 01:57
В аэропорту Кирова ограничили полеты Политика, 01:29
Минфин США призвал страны соблюдать пошлины, несмотря на решение ВС Политика, 01:20
Объект в Удмуртии пострадал при атаке беспилотников Политика, 01:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
CNBC узнал реакцию торговых партнеров США на решение ВС о пошлинах Политика, 01:11
Трехдневные выходные начались в России Общество, 01:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Euobserver узнал о просьбе Венгрии убрать ряд россиян из новых санкций ЕС Политика, 00:49
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 00:49
Корейская шорт-трекистка победила на дистанции 1500 м на Олимпиаде Спорт, 00:34
МИД Венгрии назвал, при каком условии перестанет блокировать кредит Киеву Политика, 00:30
Голландские шорт-трекисты впервые в истории выиграли золото в эстафете ОИ Спорт, 00:30
В Словакии за кражу задержали украинца, которого разыскивает Интерпол Общество, 00:26
Politico сообщило о «весомой доле» кораблей США на Ближнем Востоке Политика, 00:17