CNBC узнал реакцию торговых партнеров США на решение ВС о пошлинах

Торговые партнеры США «сдержанно поприветствовали» решение американского Верховного суда об отмене значительной части пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом, однако мировые торговые организации предупредили о сохраняющейся неопределенности. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Как заявил представитель британского правительства, страна продолжит работать с администрацией Белого дома, чтобы понять, как решение суда повлияет на пошлины для Великобритании.

«Великобритания пользуется самыми низкими взаимными тарифами в мире, и при любом сценарии мы ожидаем, что наше привилегированное торговое положение с США сохранится», — заявил британский представитель.

Как отмечает CNBC, решение Верховного суда почти не затронуло торговую сделку Великобритании и США о введении 10-процентного сбора на многие товары, в том числе тарифы на сталь, фармацевтические препараты и автомобили.

При этом Британская торговая палата предупредила, что решение суда усиливает сохраняющуюся неопределенность. По словам главы отдела торговой политики палаты Уильяма Бейна, оно «мало что делает для прояснения ситуации» для британского бизнеса. Он отметил, что у Трампа есть другие способы сохранить свой тарифный режим.

Представитель Европейской комиссии по вопросам торговли и экономической безопасности Олоф Гилл также заявил, что ЕС поддерживает тесный контакт с администрацией США и стремится прояснить ее дальнейшие шаги. Он подчеркнул, что Евросоюз выступает за снижение тарифов и продолжает работать в этом направлении.

В свою очередь, министр Канады по американо-канадским торговым отношениям Доминик Леблан отметил, что решение суда укрепляют позиции страны, что введенные США пошлины являются «неоправданными».

При этом швейцарская ассоциация технологической индустрии Swissmem также высказала опасения, что администрация Трампа может использовать другие законы для «узаконивания тарифов», и призвала повысить конкурентоспособность Швейцарии, заключив новые соглашений о свободной торговле.

В заявлении Международной торговой палаты отметили, что многие компании «поприветствуют» это решение, однако им не стоит ожидать «простого процесса».