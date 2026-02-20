 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

CNN узнал реакцию Трампа на отмену его тарифов Верховным судом США

CNN: Трамп назвал отмену введенных им тарифов «позором» и заявил о другом плане
Сюжет
Торговая война США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда об отмене введенных им тарифов «позором» и заявил, что у него есть запасной план. Об этом, как сообщает СNN со ссылкой на два источника, президент заявил во время утреннего завтрака в Белом доме с губернаторами.

Телеканал отмечает, что в администрации президента США заранее готовились к возможному проигрышу в суде и объясняли президенту, что в случае отмены тарифов могут быть использованы другие механизмы их реализации.

Источники также сообщили, что в последние недели Трамп в частном порядке выражал недовольство тем, что суд слишком долго выносит решение.

Верховный суд США объявил незаконными тарифы Трампа
Экономика
Здание Верховного суда США

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин. Агентство Bloomberg назвало решение «крупнейшим юридическим поражением» республиканца после его возвращения в Белый дом.

Решение суда затронуло значительную часть тарифов администрации Трампа, включая «взаимные» пошлины в отношении большинства стран мира, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные под предлогом борьбы с контрабандой фентанила, а также «вторичные» пошлины против Индии из-за закупок российской нефти.

При этом постановление не распространяется на пошлины, затрагивающие импорт стали и алюминия и других товаров, которые вводились на основании других норм законодательства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп Верховный суд тарифы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Верховный суд США объявил незаконными тарифы Трампа
Экономика
Дмитриев назвал возможные пошлины Трампа уроком для ЕС и Великобритании
Политика
FT узнала о плане Трампа смягчить пошлины на алюминий и сталь до выборов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
В Москве решили не проводить салют 23 февраля Политика, 19:55
Какие штрафы грозят за снег на даче и кто должен чистить дороги в СНТ Недвижимость, 19:44
Защитник «Авангарда» вторым в истории КХЛ набрал 60 очков за регулярку Спорт, 19:43
Мерц призвал отказаться от «наивного пацифизма» Политика, 19:42
Трампа «лишили рычага влияния». Хестанов — о решении суда США по пошлинам Экономика, 19:36
Маск посчитал, сколько налогов заплатит за всю жизнь Общество, 19:32
«Яндекс Go» предупредил о росте цен на такси в выходные из-за снега Общество, 19:31
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В Европе одобрили покупку Германией немецких активов «Роснефти» Политика, 19:30
Как складные смартфоны перестали быть милым чудачеством РБК и Huawei, 19:30
МОК изучит вопрос с появлением Инфантино на «Совете мира» Спорт, 19:28
Женские сборные Швейцарии и Швеции по керлингу встретятся в финале Игр Спорт, 19:23
CNN узнал реакцию Трампа на отмену его тарифов Верховным судом США Политика, 19:12
Адвоката Полозова заочно приговорили к заключению по делу о фейках Политика, 19:09
S&P 500 нервно отреагировал на решение Верховного суда по тарифам Трампа Инвестиции, 19:07