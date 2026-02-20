CNN узнал реакцию Трампа на отмену его тарифов Верховным судом США

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда об отмене введенных им тарифов «позором» и заявил, что у него есть запасной план. Об этом, как сообщает СNN со ссылкой на два источника, президент заявил во время утреннего завтрака в Белом доме с губернаторами.

Телеканал отмечает, что в администрации президента США заранее готовились к возможному проигрышу в суде и объясняли президенту, что в случае отмены тарифов могут быть использованы другие механизмы их реализации.

Источники также сообщили, что в последние недели Трамп в частном порядке выражал недовольство тем, что суд слишком долго выносит решение.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин. Агентство Bloomberg назвало решение «крупнейшим юридическим поражением» республиканца после его возвращения в Белый дом.

Решение суда затронуло значительную часть тарифов администрации Трампа, включая «взаимные» пошлины в отношении большинства стран мира, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные под предлогом борьбы с контрабандой фентанила, а также «вторичные» пошлины против Индии из-за закупок российской нефти.

При этом постановление не распространяется на пошлины, затрагивающие импорт стали и алюминия и других товаров, которые вводились на основании других норм законодательства.