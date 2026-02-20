 Перейти к основному контенту
Новые законы в России
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов связи приостановить предоставление услуг абонентам по требованию ФСБ.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Поправки вносятся в закон «О связи».

В п. 1 ст. 46 закона добавился следующий абзац:

«Приостановить оказание услуг связи при поступлении требований от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации».

В ст. 68 закона появился новый пункт, по которому операторы связи освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед клиентами, если это было вызвано выполнением требований ФСБ по вышеуказанной статье.

Дума одобрила идею о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Поправки в закон «О связи» подготовило правительство, их внесли в Госдуму в ноябре 2025 года. Нижняя палата парламента приняла законопроект 17 февраля. На следующий день закон одобрил Совет Федерации.

Замглавы Минцифры Иван Лебедев пояснил, что необходимость внести поправки продиктована многочисленными судебными претензиями к операторам. При этом он подчеркнул, что работу сотовой связи необходимо ограничивать при атаках беспилотников.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Владимир Путин законы ФСБ связь
