Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов связи приостановить предоставление услуг абонентам по требованию ФСБ.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Поправки вносятся в закон «О связи».

В п. 1 ст. 46 закона добавился следующий абзац:

«Приостановить оказание услуг связи при поступлении требований от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации».

В ст. 68 закона появился новый пункт, по которому операторы связи освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед клиентами, если это было вызвано выполнением требований ФСБ по вышеуказанной статье.

Поправки в закон «О связи» подготовило правительство, их внесли в Госдуму в ноябре 2025 года. Нижняя палата парламента приняла законопроект 17 февраля. На следующий день закон одобрил Совет Федерации.

Замглавы Минцифры Иван Лебедев пояснил, что необходимость внести поправки продиктована многочисленными судебными претензиями к операторам. При этом он подчеркнул, что работу сотовой связи необходимо ограничивать при атаках беспилотников.