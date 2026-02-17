Госдума приняла закон об обязанности отключать связь по требованию ФСБ

Поправки в ФЗ «О связи» предложило внести правительство, объяснив это многочисленными судебными тяжбами операторов и необходимостью ограничений при атаках БПЛА

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Государственная дума в третьем и финальном чтении одобрила закон, который обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Информация о движении закона размещена на сайте нижней палаты парламента.

«Оператор связи не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств связано с выполнением оператором связи требований органов Федеральной службы безопасности», — говорится в проекте федерального закона.

Инициатива предусматривает то, что операторов могут обязать прекратить оказание услуг связи при поступлении такого запроса от ФСБ. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ России и противодействие терроризму.

Как ранее пояснил замглавы Минцифры Иван Лебедев, необходимость внести поправки продиктована многочисленными судебными претензиями к операторам. При этом работу сотовой связи необходимо ограничивать при атаках дронов, подчеркнул он.

Поправки в закон «О связи» подготовило правительство. Они были внесены в парламент еще в ноябре 2025 года. В конце января 2026 года Дума одобрила поправки в первом чтении.

Согласно федеральному закону «О связи», услуга связи — это деятельность по приему, обработке, хранению и передаче сообщений. Оператор связи — юридическое лицо или ИП, работающие на основании лицензии. Таким образом, законопроект касается всех видов связи, включая стационарный интернет и мобильную связь.