Совет Федерации одобрил закон об отключении связи по требованию ФСБ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет Федерации проголосовал за принятие закона об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Голосование проводилось в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

Законопроект освобождает операторов от материальной ответственности перед клиентами за такие отключения.

Закон ранее одобрила Госдума, информация размещена на сайте нижней палаты парламента. Как пояснил замглавы Минцифры Иван Лебедев, необходимость внести поправки была продиктована многочисленными судебными претензиями к операторам. При этом работу сотовой связи необходимо ограничивать при атаках дронов.