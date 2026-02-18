Совет Федерации одобрил закон об отключении связи по требованию ФСБ
Совет Федерации проголосовал за принятие закона об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Голосование проводилось в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Законопроект освобождает операторов от материальной ответственности перед клиентами за такие отключения.
Закон ранее одобрила Госдума, информация размещена на сайте нижней палаты парламента. Как пояснил замглавы Минцифры Иван Лебедев, необходимость внести поправки была продиктована многочисленными судебными претензиями к операторам. При этом работу сотовой связи необходимо ограничивать при атаках дронов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США