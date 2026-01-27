 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

Дума одобрила идею о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

Сюжет
Новые законы в России
Законопроект дает ФСБ право отключать не только мобильный, но и стационарный интернет, а также телефонную связь для «защиты граждан и государства от угроз безопасности». Операторы освобождаются от материальной ответственности
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий право ФСБ отключать не только мобильный, но и стационарный интернет, а также телефонную связь.

Поправки в закон «О связи» подготовило правительство. Они были внесены в парламент еще в ноябре 2025 года.

Документ предусматривает два основных нововведения:

  • Операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание любых услуг связи по требованию ФСБ. Целью меры названа «защита граждан и государства от угроз безопасности». Случаи, когда такие угрозы могут возникать, должны быть описаны в президентском указе или отдельном постановлении правительства;
  • Законопроект освобождает операторов от материальной ответственности перед клиентами за такие отключения;

Жителей Петербурга предупредили об отключении мобильного интернета
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Согласно федеральному закону «О связи», услуга связи — это деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. Оператор связи — это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии.

Таким образом, законопроект касается всех видов связи, включая стационарный интернет и телефонную связь.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения необходимы для урегулирования отношений в области безопасности и противодействия терроризму.

Реализация мер, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для бизнеса, утверждают авторы законопроекта.

Как пояснил замглавы Минцифры Иван Лебедев, необходимость внести поправки продиктована многочисленными судебными претензиями к операторам. При этом работу сотовой связи необходимо ограничивать при атаках дронов, подчеркнул он.

В России периодически вводят ограничения на работу мобильного интернета. Власти стали принимать подобные меры после начала военной операции на фоне атак беспилотников. Их задействуют не только в регионах, но и в крупных городах: один из последних крупных перебоев произошел накануне в Санкт-Петербурге. Власти объяснили проблемы с подключением мерами безопасности. В понедельник в город прилетел президент Владимир Путин.

Ограничения на работу мобильного интернета вводились и в Московском регионе. Так, 5 мая пользователи в Москве пожаловались на отключение мобильного интернета и связи у всех основных сотовых операторов примерно на час. Единая государственная система реагирования и ликвидации происшествий (РСЧС) разослала жителям Москвы сообщение о том, что проблемы с доступом в интернет связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий. 5 мая в Москве прошла репетиция воздушной части парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Аналогичные ограничения, как сообщала РСЧС, ожидались также 7–9 мая.

Ограничение работы мобильного интернета из-за репетиции парада Победы в прошлом мае привело к невозможности заказать такси и курьера, открыть онлайн-банк и др. Бизнес тогда пожаловался на проблемы, но не ответил на вопрос о том, какими были их финансовые потери из-за временного отключения мобильного интернета.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ФСБ Госдума законопроект
Материалы по теме
Как лидеру обосновать повышение?
Зарегистрироваться
