Дума одобрила идею о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий право ФСБ отключать не только мобильный, но и стационарный интернет, а также телефонную связь.
Поправки в закон «О связи» подготовило правительство. Они были внесены в парламент еще в ноябре 2025 года.
Документ предусматривает два основных нововведения:
- Операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание любых услуг связи по требованию ФСБ. Целью меры названа «защита граждан и государства от угроз безопасности». Случаи, когда такие угрозы могут возникать, должны быть описаны в президентском указе или отдельном постановлении правительства;
- Законопроект освобождает операторов от материальной ответственности перед клиентами за такие отключения;
Согласно федеральному закону «О связи», услуга связи — это деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений. Оператор связи — это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии.
Таким образом, законопроект касается всех видов связи, включая стационарный интернет и телефонную связь.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменения необходимы для урегулирования отношений в области безопасности и противодействия терроризму.
Реализация мер, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для бизнеса, утверждают авторы законопроекта.
Как пояснил замглавы Минцифры Иван Лебедев, необходимость внести поправки продиктована многочисленными судебными претензиями к операторам. При этом работу сотовой связи необходимо ограничивать при атаках дронов, подчеркнул он.
В России периодически вводят ограничения на работу мобильного интернета. Власти стали принимать подобные меры после начала военной операции на фоне атак беспилотников. Их задействуют не только в регионах, но и в крупных городах: один из последних крупных перебоев произошел накануне в Санкт-Петербурге. Власти объяснили проблемы с подключением мерами безопасности. В понедельник в город прилетел президент Владимир Путин.
Ограничения на работу мобильного интернета вводились и в Московском регионе. Так, 5 мая пользователи в Москве пожаловались на отключение мобильного интернета и связи у всех основных сотовых операторов примерно на час. Единая государственная система реагирования и ликвидации происшествий (РСЧС) разослала жителям Москвы сообщение о том, что проблемы с доступом в интернет связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий. 5 мая в Москве прошла репетиция воздушной части парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Аналогичные ограничения, как сообщала РСЧС, ожидались также 7–9 мая.
Ограничение работы мобильного интернета из-за репетиции парада Победы в прошлом мае привело к невозможности заказать такси и курьера, открыть онлайн-банк и др. Бизнес тогда пожаловался на проблемы, но не ответил на вопрос о том, какими были их финансовые потери из-за временного отключения мобильного интернета.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE
Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией
Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО
FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины
США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей