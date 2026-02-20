Посол обосновал отказ считать Швейцарию нейтральным посредником

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Швейцария больше не может считаться нейтральной страной и претендовать на роль честного брокера в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Ключевым принципом нейтралитета является равноудаленность позиции Берна в отношении сторон конфликта, но Россия такой позиции не наблюдает, отметил посол. Гармонин добавил, что Швейцария ведет себя более сдержанно по сравнению с рядом других западных государств.

«То или иное государство воспринимается в качестве нейтрального лишь в том случае, если оно ведет себя схожим образом по отношению к обеим сторонам. Очевидно, что в случае с официальным Берном это не так», — подчеркнул дипломат.

Заявление прозвучало на фоне прошедших в Женеве 17–18 февраля переговоров представителей России, Украины и США по урегулированию конфликта. На встрече участниками обсуждался полный спектр вопросов повестки в рамках поиска политико-дипломатического решения. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По итогам второго дня он охарактеризовал дискуссии как тяжелые, но деловые. Кремль заявил, что новая встреча сторон состоится, «как только будет конкретика».