 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посол обосновал отказ считать Швейцарию нейтральным посредником

Фото: Pierre Albouy / Reuters
Фото: Pierre Albouy / Reuters

Швейцария больше не может считаться нейтральной страной и претендовать на роль честного брокера в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Ключевым принципом нейтралитета является равноудаленность позиции Берна в отношении сторон конфликта, но Россия такой позиции не наблюдает, отметил посол. Гармонин добавил, что Швейцария ведет себя более сдержанно по сравнению с рядом других западных государств.

Швейцария ответила на сообщения о новом раунде переговоров в Женеве
Политика
Фото:Pierre Albouy / Reuters

«То или иное государство воспринимается в качестве нейтрального лишь в том случае, если оно ведет себя схожим образом по отношению к обеим сторонам. Очевидно, что в случае с официальным Берном это не так», — подчеркнул дипломат.

Заявление прозвучало на фоне прошедших в Женеве 17–18 февраля переговоров представителей России, Украины и США по урегулированию конфликта. На встрече участниками обсуждался полный спектр вопросов повестки в рамках поиска политико-дипломатического решения. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По итогам второго дня он охарактеризовал дискуссии как тяжелые, но деловые. Кремль заявил, что новая встреча сторон состоится, «как только будет конкретика».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Стефания Барченкова
Переговоры Украина Швейцария
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Материалы по теме
Чем закончились переговоры России, США и Украины. Эфир телеканала РБК
Политика
Мединский провел закрытые переговоры перед отъездом делегации из Женевы
Политика
Захарова описала переговоры в Женеве словами «имеет большое значение»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Путин подписал указ о приеме в гражданство России физика Голубова Общество, 18:25
«Спартак» вылетит на первый в году матч РПЛ прямо со сбора в ОАЭ Спорт, 18:21
Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок Общество, 18:18
Как подготовить сильное выступление в стиле Netflix Образование, 18:16
Посол обосновал отказ считать Швейцарию нейтральным посредником Политика, 18:14
Макдэвид сменил Кросби в роли капитана. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:13
Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на ОИ-2026 Спорт, 18:12
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Россиянки назвали качества и стратегию идеального мужчины-инвестора
РАДИО
 Инвестиции, 18:11
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 18:08
Верховный суд США вынес решение об отмене тарифов Трампа Экономика, 18:07
Прокуратура попросила увеличить штраф экс-сенатору Рауфу Арашукову Общество, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Джеймс Кэмерон высказался о продаже Warner Bros. Что беспокоит режиссера Life, 17:59
Кросби не примет участие в полуфинале Олимпиады из-за травмы Спорт, 17:58