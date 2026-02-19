Песков сообщил, когда Кремль назовет место нового раунда переговоров
Кремль проинформирует о месте следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «РИА Новости».
«Мы пока не анонсируем. Как только будет конкретика, так же, как в прошлый раз, мы вас сразу же проинформируем», — сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров пройдет в Швейцарии.
В МИД Швейцарии сообщили, что страна готова принять еще один раунд переговоров при желании сторон.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле