Песков сообщил, когда Кремль назовет место нового раунда переговоров

Песков: Кремль назовет место нового раунда переговоров, когда будет конкретика

Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Кремль проинформирует о месте следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «РИА Новости».

«Мы пока не анонсируем. Как только будет конкретика, так же, как в прошлый раз, мы вас сразу же проинформируем», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров пройдет в Швейцарии.

В МИД Швейцарии сообщили, что страна готова принять еще один раунд переговоров при желании сторон.