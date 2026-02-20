В Иркутске загорелся парк-отель «Байкал-Аляска»
В парк-отеле на улице Старокузьмихинской в Иркутске загорелась кровля гостиничного комплекса. Пожар охватил 500 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Из здания смогли эвакуироваться 20 человек. На месте происшествия работают пожарные (семь единиц техники и 27 человек личного состава). Информация о пострадавших уточняется. Причины пожара устанавливаются.
По данным сайта Irk.ru, речь идет о парк-отеле «Байкал-Аляска».
На месте также работает прокуратура области, которая контролирует установление всех обстоятельств пожара. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан», — следует из сообщения прокуратуры.
Месяц назад, 10 января, в Перми загорелась кровля строящейся гостиницы на улице Окулова. На месте работали 24 спасателя и шесть единиц техники. По прибытии спасатели вынесли из здания три газовых баллона. Пожар ликвидировали ночью.
