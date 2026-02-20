 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Иркутске загорелся парк-отель «Байкал-Аляска»

МЧС: в Иркутске загорелся на 500 кв. м парк-отель «Байкал-Аляска»

В Иркутске загорелся парк-отель «Байкал-Аляска»
Video

В парк-отеле на улице Старокузьмихинской в Иркутске загорелась кровля гостиничного комплекса. Пожар охватил 500 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Из здания смогли эвакуироваться 20 человек. На месте происшествия работают пожарные (семь единиц техники и 27 человек личного состава). Информация о пострадавших уточняется. Причины пожара устанавливаются.

По данным сайта Irk.ru, речь идет о парк-отеле «Байкал-Аляска».

Девять человек пострадали при пожаре в хостеле на севере Москвы
Общество
Фото:Прокуратура Москвы

На месте также работает прокуратура области, которая контролирует установление всех обстоятельств пожара. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан», — следует из сообщения прокуратуры.

Месяц назад, 10 января, в Перми загорелась кровля строящейся гостиницы на улице Окулова. На месте работали 24 спасателя и шесть единиц техники. По прибытии спасатели вынесли из здания три газовых баллона. Пожар ликвидировали ночью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
пожар Иркутск МЧС
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
NZZ изобразила Путина и Трампа на фоне европейских политиков-карликов Политика, 16:55
Эксперты оценили возможные последствия от 20-го пакета санкций ЕС
РАДИО
 Политика, 16:53
«Росатом» предложил Шишкареву выкупить или продать «Дело» за ₽74-77 млрд Бизнес, 16:50
ФАС решила проверить цены на куриные яйца на фоне Масленицы Общество, 16:47
Россельхознадзор выявил «переработки» мини-пигов в ярославском антикафе Общество, 16:41
Цена какао упала до минимума с июня 2023 года из-за сокращения спроса Инвестиции, 16:39
Командующий Нацгвардией Украины заявил о готовности отойти с территорий Политика, 16:37
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Выигравшая два золота Карлссон заболела перед последней гонкой Олимпиады Спорт, 16:36
Девелопер Legenda рассматривает IPO на горизонте двух-трех лет Инвестиции, 16:32
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Увольте саботажников. Как внедрять изменения, несмотря на сопротивление Образование, 16:25
Экс-главе курской корпорации развития дали 9 лет по делу о фортификациях Общество, 16:23
Минпромторг сообщил о минимальном ввозе в Россию по параллельному импорту Общество, 16:19
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИДа Грушко Политика, 16:13