В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита

Флюорит (Фото: Dan Olsen / Shutterstock)

Специалисты АО «Росгео» открыли месторождение минерала флюорит (плавикового шпата) с запасами более 5 млн т в Краснокаменском районе Забайкальского края, комплекс оценочных работ был завершен в 2025 году, сообщила Росгеология.

«Это значительное событие, благодаря которому запасы флюорита в стране впервые за много лет выросли, и сразу на 17,5%. Это расширяет минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепляет сырьевую независимость России», — отметил главный геолог АО «Росгео» Артур Узюнкоян.

Из флюорита в процессе обогащения получают концентраты двух типов. Металлургические концентраты используются в качестве флюса в производстве чугуна, стали, керамики, стекла и цемента. Кислотные — в производстве алюминия и сырья для получения фторсодержащих химических продуктов.

Найденное месторождение располагается рядом с инфраструктурой: автомобильной и железной дорогами, ТЭЦ и городом Краснокаменском в 5 км. Это позволяет быстрее ввести его в разработку, пояснили специалисты.

Запасы плавикового шпата в мире подсчитаны в 18 странах и оцениваются более чем в 260 млн т, согласно данным, приведенным в ежегодном докладе «Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации», говорится в сообщении.

Россия занимает пятое место в мире по наличию крупнейших ресурсов флюорита. В список также входят Китай, ЮАР, Мексика и Монголия.