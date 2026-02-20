Раненный в школе Пермского края подросток пришел в сознание

Video

Пострадавший при нападении в школе Александровска подросток находится в стабильном состоянии под круглосуточным наблюдением врачей Пермской краевой клинической больницы. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. Школьник пришел в сознание, ему проводят контрольные исследования, угрозы для жизни нет.

Крутень рассказала, что после оказания первой помощи подростка доставили из Александровска в Березники в стабильном гемодинамическом состоянии. В краевой больнице имени Вагнера ему провели экстренную операцию, к лечению подключилась вылетевшая из Перми бригада хирургов и реаниматологов. Операция продолжалась почти четыре часа.

После контрольной томографии врачи приняли решение эвакуировать юного пациента в Пермь санавиацией.

19 февраля семиклассник ранил ножом сверстника в школе № 1 Александровска в Пермском крае. На тот момент состояние подростка оценивалось как тяжелое.

Прокуратура Александровска организовала проверку по факту нападения. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство несовершеннолетнего), ст. 293 УК (халатность) и ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

После нападения во всех школах Александровска приостановили занятия до 24 февраля.