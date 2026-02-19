В Александровске после нападения приостановили все школьные занятия

В Александровске после нападения отменили все школьные занятия до 24 февраля

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В Александровске Пермского края после нападения ученика с ножом до 24 февраля приостановили все школьные занятия, сообщило региональное министерство образования и науки.

«Администрацией города Александровск совместно с правоохранительными органами принято решение о приостановке занятий до 24 февраля во всех школах города Александровска», — говорится в сообщении.

Во всех образовательных организациях региона усилили меры безопасности, добавило ведомство.

Утром 19 февраля 13-летний ученик нанес несколько ударов ножом своему однокласснику. Пострадавшего госпитализировали.

Правоохранители возбудили дела о покушении на убийство несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105), халатности (ст. 293) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса).