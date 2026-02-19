 Перейти к основному контенту
Минпросвещения направило комиссию в пермскую школу после драки с ножом

В Пермском крае проверят школу из-за нападения школьника с ножом
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министерство просвещения России направило комиссию в школу Пермского края, где семиклассник ударил ножом сверстника во время ссоры. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Нападение произошло 19 февраля. В средней общеобразовательной школе Александровска ученик напал на сверстника с ножом. Следователи сообщали, что агрессор напал на одноклассника на лестнице из-за конфликта.

«Бортом санавиации пострадавший мальчик доставлен в Пермь для лечения в Краевой клинической больнице. Его состояние стабильно тяжелое», — рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Состояние раненого при нападении с ножом школьника назвали тяжелым
Общество
Фото:Алексей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Напавшего семиклассника доставили в следственный отдел. Как уточнили в ГУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность и оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Авторы
Теги
Стефания Барченкова
Школа нападение Пермский край Минпросвещения
