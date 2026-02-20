 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Неопознанный самолет из США пересек воздушную границу Киргизии

Flightradar24: неопознанный самолет из США пересек воздушную границу Киргизии
Фото: Sergey Kustov / Shutterstock
Фото: Sergey Kustov / Shutterstock

Самолет Boeing 787, вылетевший с американской авиабазы Эндрюс рядом с Вашингтоном, утром 20 февраля вошел в воздушное пространство Узбекистана, а затем Киргизии. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Неопознанный самолет из США пересек воздушную границу России
Политика
Boeing 787

Ранее самолет вошел в воздушное пространство России над Мурманской областью, пролетел над Архангельской и Кировской областями, затем — в районе Уфы. Позже борт пересек территорию России и вошел в воздушное пространство Казахстана.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Самолеты США воздушное пространство Россия Киргизия Узбекистан Казахстан граница
