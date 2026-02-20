Неопознанный самолет из США пересек воздушную границу России
Самолет Boeing 787, вылетевший с американской авиабазы Эндрюс рядом с Вашингтоном, утром 20 февраля вошел в воздушное пространство России над Мурманской областью. Это следует из данных сервиса Flightradar24.
Перед входом в воздушное пространство России лайнер пролетел над Гренландией, Норвегией и Финляндией. По данным трекинга, борт далее пролетел над Архангельской и Кировской областями, затем — в районе Уфы.
Около 10:00 мск самолет пересек территорию России и вошел в воздушное пространство Казахстана.
Между Россией и США приостановлено прямое авиасообщение. Соединенные Штаты первые ввели ограничения для российских перевозчиков, Россия закрыла небо для американских авиакомпаний в качестве «зеркальной меры». «При возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений. Тем, что наши воздушные суда, которые там прибудут, не будут арестованы. Будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна», — рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров в феврале.
