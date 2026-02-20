США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Американские военные отследили полет российских Ту-95, Су-35 и А-50, в воздух были подняты четыре истребителя с заправщиками. Воздушное пространство США и Канады нарушено не было. В NORAD сообщили об отсутствии угроз

Истребитель F-35 (Фото: George Frey / Getty Images)

Военные США обнаружили и отследили два российских бомбардировщика Ту-95, два истребителя Су-35 и самолет-разведчик А-50 неподалеку от Аляски, сообщает североамериканское командование ПВО (NORAD) в X.

Самолеты были замечены в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Американское командование направило два истребителя F-16, два F-35 и четыре заправщика KC-135.

Российские самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады, их действия сочли обычными и не представляющими угрозы, добавили в NORAD.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги. Разработан в Опытно-конструкторском бюро П.О.Сухого в 2008 году и считается одним из основных истребителей ВВС России. Ту-95 — советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями. Остается на службе как носитель крылатых ракет.

Зона идентификации противовоздушной обороны Аляски — участок международного воздушного пространства, который начинается вне суверенного воздушного пространства США и Канады. NORAD определяет эту территорию как «определенный участок международного воздушного пространства, требующий быстрой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности».

В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты российских самолетов соответствуют международным правилам использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пилоты не пересекают воздушные трассы и избегают опасного сближения с иностранными самолетами.