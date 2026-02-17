Самолет Нарьян-Мар — Уфа вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика
Самолет Нарьян-Мар — Уфа, принадлежащий авиакомпании «Руслайн», вернулся в аэропорт Нарьян-Мара из-за сработавшего датчика незакрытой входной двери, сообщает НАО24 со ссылкой на источник.
«Самолет «Руслайна», выполняющий рейс 7R 258 Нарьян-Мар — Уфа, вылетел из столицы региона в 10:46. Во время полета сработала сигнализация датчика незакрытой входной двери. Экипаж принял решение выработать топливо и совершить посадку в Нарьян-Маре», — заявил агентству источник.
Из-за возвращения самолета следующий рейс на нем задержится. Датчик осмотрят наземные службы, самолет заправят, и только после этого он вновь вылетит в Уфу.
Ранее сообщалось, что самолет вернулся из-за технической неисправности. Авиакомпания, согласно сообщению пресс-службы аэропорта столицы НАО, направит резервный борт для выполнения рейса.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото
Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян