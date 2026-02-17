 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Самолет Нарьян-Мар — Уфа вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика

Самолет Нарьян-Мар — Уфа вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика двери
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Самолет Нарьян-Мар — Уфа, принадлежащий авиакомпании «Руслайн», вернулся в аэропорт Нарьян-Мара из-за сработавшего датчика незакрытой входной двери, сообщает НАО24 со ссылкой на источник.

«Самолет «Руслайна», выполняющий рейс 7R 258 Нарьян-Мар — Уфа, вылетел из столицы региона в 10:46. Во время полета сработала сигнализация датчика незакрытой входной двери. Экипаж принял решение выработать топливо и совершить посадку в Нарьян-Маре», — заявил агентству источник.

Рейс Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске
Общество
Фото:Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

Из-за возвращения самолета следующий рейс на нем задержится. Датчик осмотрят наземные службы, самолет заправят, и только после этого он вновь вылетит в Уфу. 

Ранее сообщалось, что самолет вернулся из-за технической неисправности. Авиакомпания, согласно сообщению пресс-службы аэропорта столицы НАО, направит резервный борт для выполнения рейса.

Ксения Потрошилина
Самолеты датчик аэропорты
