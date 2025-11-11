 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Турецкий военно-транспортный самолет разбился у границы с Грузией

Следовавший из Азербайджана турецкий военно-транспортный самолет потерпел крушение недалеко от Грузии, сообщило Минобороны Турции.

Военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы, сообщило Минобороны Турции на своей странице в Х.

Число находившихся на борту человек турецкое военное ведомство не приводит. В Минобороны лишь уточнили, что совместно с властями Азербайджана и Грузии организована поисково-спасательная операция.

МВД Грузии сообщило, что самолет упал в муниципалитете Сигнаги, который находится примерно в 5 км от грузинской государственной границы. Возбуждено уголовное по статье нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека, добавили в ведомстве.

Lockheed C-130 Hercules — военно-транспортный самолет средней и большой дальности, разработанный американской компанией Lockheed Martin. Предназначен для взлета и посадки на грунтовые полосы, перевозки военных грузов, личного состава и эвакуации. CNN Türk отмечает, что данный самолет активно используется Вооруженными силами Турции в различных миссиях.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнование министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связи с крушением самолета. «Молю Всевышнего об упокоении душ погибших, разделяю горе их близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям», — говорится в заявлении.

Первым о крушении турецкого военно-транспортного самолета сообщил Imedinews. Грузинский портал также опубликовал кадры, снятые на месте падения. На них запечатлено воздушное судно, которое падает практически перпендикулярно земле, оставляя за собой дымный след.

Материал дополняется.

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
В Германии арестовали создателя даркнет-платформы по «убийству политиков» Политика, 16:58
ФСБ сообщила о незаконной попытке перезахоронить солдат вермахта в России Политика, 16:56
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям Политика, 16:54
Bloomberg узнал об отказе Лондона присоединиться к оборонному фонду ЕС Политика, 16:42
Госдума приняла закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений Инвестиции, 16:42
Британских морпехов начали обучать захвату судов и нефтяных вышек в море Политика, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
В МХЛ 16-летний вратарь сыграл на ноль в дебютном матче и побил рекорд Спорт, 16:35
В России предложили иначе оценивать ущерб в ДТП по ОСАГО. Чем это грозит Авто, 16:32
В ВСУ началась вспышка болезни, забытой с Первой мировой войны Общество, 16:22
Как лидеру бороться с когнитивными искажениями в команде и в своей голове Образование, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Лавров раскрыл, зачем Россия передала США non-paper до разговора лидеров Политика, 16:14
Токаев прибыл с государственным визитом в Москву Политика, 16:13