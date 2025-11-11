Турецкий военно-транспортный самолет разбился у границы с Грузией
Военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы, сообщило Минобороны Турции на своей странице в Х.
Число находившихся на борту человек турецкое военное ведомство не приводит. В Минобороны лишь уточнили, что совместно с властями Азербайджана и Грузии организована поисково-спасательная операция.
МВД Грузии сообщило, что самолет упал в муниципалитете Сигнаги, который находится примерно в 5 км от грузинской государственной границы. Возбуждено уголовное по статье нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека, добавили в ведомстве.
Lockheed C-130 Hercules — военно-транспортный самолет средней и большой дальности, разработанный американской компанией Lockheed Martin. Предназначен для взлета и посадки на грунтовые полосы, перевозки военных грузов, личного состава и эвакуации. CNN Türk отмечает, что данный самолет активно используется Вооруженными силами Турции в различных миссиях.
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнование министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связи с крушением самолета. «Молю Всевышнего об упокоении душ погибших, разделяю горе их близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям», — говорится в заявлении.
Первым о крушении турецкого военно-транспортного самолета сообщил Imedinews. Грузинский портал также опубликовал кадры, снятые на месте падения. На них запечатлено воздушное судно, которое падает практически перпендикулярно земле, оставляя за собой дымный след.
Материал дополняется.
