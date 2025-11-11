Турецкий военно-транспортный самолет разбился у границы с Грузией

Следовавший из Азербайджана турецкий военно-транспортный самолет потерпел крушение недалеко от Грузии, сообщило Минобороны Турции.

Военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы, сообщило Минобороны Турции на своей странице в Х.

Число находившихся на борту человек турецкое военное ведомство не приводит. В Минобороны лишь уточнили, что совместно с властями Азербайджана и Грузии организована поисково-спасательная операция.

МВД Грузии сообщило, что самолет упал в муниципалитете Сигнаги, который находится примерно в 5 км от грузинской государственной границы. Возбуждено уголовное по статье нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека, добавили в ведомстве.

Lockheed C-130 Hercules — военно-транспортный самолет средней и большой дальности, разработанный американской компанией Lockheed Martin. Предназначен для взлета и посадки на грунтовые полосы, перевозки военных грузов, личного состава и эвакуации. CNN Türk отмечает, что данный самолет активно используется Вооруженными силами Турции в различных миссиях.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнование министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связи с крушением самолета. «Молю Всевышнего об упокоении душ погибших, разделяю горе их близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям», — говорится в заявлении.

Первым о крушении турецкого военно-транспортного самолета сообщил Imedinews. Грузинский портал также опубликовал кадры, снятые на месте падения. На них запечатлено воздушное судно, которое падает практически перпендикулярно земле, оставляя за собой дымный след.

Материал дополняется.