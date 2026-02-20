 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мосгорсуд отменил постановление об УДО экс-директора НИИ «Росрезерва»

Мосгорсуд отменил постановление об УДО экс-директора НИИ «Росрезерва» Уланина

Московский городской суд отменил постановление Тверского районного суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора НИИ проблем хранения федерального агентства «Росрезерв» Сергея Уланина, осужденного за хищения в оборонно-промышленном комплексе, следует из апелляционного постановления, которое имеется в распоряжении РБК.

В 2023 году суд приговорил Уланина к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Его осудили по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса России (присвоение или растрата, совершенная организованной группой или в особо крупном размере). Также суд обязал Уланина выплатить штраф и лишил его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В июле 2025 года Тверской районный суд удовлетворил ходатайство Уланина об условно-досрочном освобождении. Также с экс-директора взыскали ущерб в доход государства.

Следователи попросили суд арестовать директора института Росрезерва
Общество

Прокурор обжаловал это решение, указав на ряд нарушений. Судя по материалам дела, сумма возмещенного ущерба несоразмерна общему причиненному вреду. Кроме того, в апелляционной инстанции была представлена отрицательная характеристика на Уланина. «Новая характеристика осужденного <...> содержит сведения о том, что Уланин С.Е. является нарушителем установленного порядка отбывания наказания, имеет не снятое и не погашенное взыскание и нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания», — указано в судебных материалах.

Мосгорсуд, согласившись с доводами прокурора, отменил постановление об условно-досрочном освобождении и направил дело на новое рассмотрение.

В мае 2019 года Уланина заподозрили в мошенничестве на 3 млрд руб. с госконтрактом на поставки топлива. Тогда он занимал должность директора НИИ проблем хранения федерального агентства «Росрезерв».

Обвинение также было предъявлено бывшему начальнику управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций агентства Вадиму Гаврилову, его бывшему заместителю Олегу Лазареву, и экс-гендиректору субподрядной организации ООО «Нафтапремиум» Александру Безрукову.

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Анастасия Карева
Мосгорсуд Тверской суд УДО Росрезерв уголовное дело растрата
