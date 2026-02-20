Мосгорсуд отменил постановление об УДО экс-директора НИИ «Росрезерва»

Московский городской суд отменил постановление Тверского районного суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора НИИ проблем хранения федерального агентства «Росрезерв» Сергея Уланина, осужденного за хищения в оборонно-промышленном комплексе, следует из апелляционного постановления, которое имеется в распоряжении РБК.

В 2023 году суд приговорил Уланина к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Его осудили по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса России (присвоение или растрата, совершенная организованной группой или в особо крупном размере). Также суд обязал Уланина выплатить штраф и лишил его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В июле 2025 года Тверской районный суд удовлетворил ходатайство Уланина об условно-досрочном освобождении. Также с экс-директора взыскали ущерб в доход государства.

Прокурор обжаловал это решение, указав на ряд нарушений. Судя по материалам дела, сумма возмещенного ущерба несоразмерна общему причиненному вреду. Кроме того, в апелляционной инстанции была представлена отрицательная характеристика на Уланина. «Новая характеристика осужденного <...> содержит сведения о том, что Уланин С.Е. является нарушителем установленного порядка отбывания наказания, имеет не снятое и не погашенное взыскание и нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания», — указано в судебных материалах.

Мосгорсуд, согласившись с доводами прокурора, отменил постановление об условно-досрочном освобождении и направил дело на новое рассмотрение.

В мае 2019 года Уланина заподозрили в мошенничестве на 3 млрд руб. с госконтрактом на поставки топлива. Тогда он занимал должность директора НИИ проблем хранения федерального агентства «Росрезерв».

Обвинение также было предъявлено бывшему начальнику управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций агентства Вадиму Гаврилову, его бывшему заместителю Олегу Лазареву, и экс-гендиректору субподрядной организации ООО «Нафтапремиум» Александру Безрукову.