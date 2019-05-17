Замглавы Росрезерва заподозрили в мошенничестве на ₽3 млрд

Следствие заподозрило директора института Росрезерва в мошенничестве на 3 млрд руб. Стало также известно, что вчера суд отправил под домашний арест замглавы агентства, которого следователи считают организатором преступления

Сергей Уланин (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

В Басманном суде Москвы сообщили, что директор НИИ проблем хранения федерального агентства «Росрезерв» Сергей Уланин подозревается в мошенничестве на 3 млрд руб. с госконтрактом на поставки топлива. Об этом пишет ТАСС.

«Уланин и неустановленные лица осуществили хищение денежных средств в качестве контракта на поставку дизельного топлива на сумму 3 млрд руб.», — сказал источник, добавив, что подозреваемый не признал своей вины.

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила РБК, что накануне, 16 мая, был отправлен под домашний арест замглавы Росрезерва Александр Кирюхин. «Это было вчера и до 20 июня. По Уланину еще нет решения», — сказала она.

«РИА Новости» отмечает, что следствие считает, что Кирюхин является организатором хищений. Следователь подтвердил агентству эту информацию и добавил, что точный ущерб по делу устанавливается.