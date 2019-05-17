Следователи попросили суд арестовать директора института Росрезерва

Следователи попросили Басманный суд Москвы арестовать на два месяца директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Материалы поступили в суд, доставки фигуранта пока нет», — уточнила она.

В пресс-службе Басманного суда Москвы уточнили, что Уланин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно информации на официальном сайте НИИПХ Росрезерва, Уланин занимает должность директора с 2013 года.