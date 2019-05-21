Замглавы Росрезерва обвинили в хищении более ₽3 млрд

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,54 +0,02 EUR Бирж. 71,92 -0,14 Brent 72,42 +0,04% USD Нал. 65,01 64,17 EUR Нал. 72,48 71,66 USD ЦБ 64,54 +0,05 EUR ЦБ 71,97 +0 EUR/USD 1,1145 -0,0020 BTC/USD Бирж. 7 926,00 -62,90 IMOEX 2 609,48 +1,47% RTSI 1 273,83 +1,40% DJIA 25 679,90 -0,33% Nasdaq 7 702,38 -1,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alcoa $35 (+43,86%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+25,68%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,47%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Alcoa $35 (+43,86%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+25,68%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,47%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,05) Quote, 12:14
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 71,97 (0) Quote, 12:14
«Если вы думаете о титуле, то теряете скорость»: памяти Ники Лауда Спорт, 13:40  «Умное» жилье: как увеличить цены на квартиру на 1%, а продажи — на 20% Pro, 13:37 «Газпром нефть» отчиталась о росте добычи нефти почти на 5% Бизнес, 13:36 Замглавы Росрезерва обвинили в хищении более ₽3 млрд Общество, 13:34 Глава «Ниармедик» — о перспективах в медицине, фармацевтике и биотехе Партнерский материал, 13:30 Сбербанк предложил создать медицинскую и образовательную базы данных Технологии и медиа, 13:23 Бывшего зампреда правления «Газпрома» назначили замминистра финансов Общество, 13:23 В Раде назвали возможные сроки внеочередных выборов в парламент Украины Политика, 13:09 Роллс-ройс, оружие и звезды: что было на Blockchain Technology Invest Day Крипто, 13:06 МИД прокомментировал попытки помешать строительству «Северного потока-2» Политика, 13:06 Без компромиссов: модные скандалы в Каннах Стиль, 13:05 Суд лишил сына Игоря Талькова прав за пьяную езду Общество, 13:03 Как девелоперы будут менять цены на жилье после перехода на эскроу Недвижимость, 13:00 5 историй о том, как уйти из своего бизнеса РБК и Сбербанк Первый, 12:54
Общество ,  
0 
Замглавы Росрезерва обвинили в хищении более ₽3 млрд

Следственный комитет предъявил обвинение замруководителя Федерального агентства по федеральным резервам (Росрезерв) Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела о хищении более 3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), предъявлено также бывшему начальнику управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций агентства Вадиму Гаврилову, его бывшему заместителю Олегу Лазареву, директору научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва Сергею Уланину, а также гендиректору субподрядной организации ООО «Нафтапремиум» Александру Безрукову.

Общество
Замглавы Росрезерва заподозрили в мошенничестве на ₽3 млрд

Кирюхину и Безрукову назначили домашний арест, Гаврилова и Уланина заключили под стражу. Судьбу Лазарева решит позднее Басманный районный суд.

Уголовное дело против них завели за хищения при проведении работ по восстановлению качества дизельного топлива, которое хранится на комбинатах Росрезерва. В 2014 году агентство заключило контракт на восстановление с предприятием «Тверьнефтепродукт». Работы были приняты, несмотря на то, что сотрудникам Росрезерва было понятно, что они никак не помогли улучшению качества топлива, а «Тверьнефтепродукт» получила по контракту 3,2 млрд руб. из госбюджета.

Теги: Росрезерв, хищение бюджетных средств, Следственный комитет
Материалы по теме
Замглавы Росрезерва заподозрили в мошенничестве на ₽3 млрд
Общество
Следователи попросили суд арестовать директора института Росрезерва
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter