Замглавы Росрезерва обвинили в хищении более ₽3 млрд

Следственный комитет предъявил обвинение замруководителя Федерального агентства по федеральным резервам (Росрезерв) Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела о хищении более 3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), предъявлено также бывшему начальнику управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций агентства Вадиму Гаврилову, его бывшему заместителю Олегу Лазареву, директору научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва Сергею Уланину, а также гендиректору субподрядной организации ООО «Нафтапремиум» Александру Безрукову.

Кирюхину и Безрукову назначили домашний арест, Гаврилова и Уланина заключили под стражу. Судьбу Лазарева решит позднее Басманный районный суд.

Уголовное дело против них завели за хищения при проведении работ по восстановлению качества дизельного топлива, которое хранится на комбинатах Росрезерва. В 2014 году агентство заключило контракт на восстановление с предприятием «Тверьнефтепродукт». Работы были приняты, несмотря на то, что сотрудникам Росрезерва было понятно, что они никак не помогли улучшению качества топлива, а «Тверьнефтепродукт» получила по контракту 3,2 млрд руб. из госбюджета.