Аэропорт Волгограда приостановил полеты
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
На момент публикации материала ограничения на полеты также действуют в авиагаванях Краснодара, Геленджика и Сочи.
Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В 19:23 мэрия Анапы сообщила об угрозе атаки дронов. Спустя час в Геленджике сработали сирены, написал в своем телеграм-канале глава города Алексей Богодистов.
В Севастополе силы ПВО отражают воздушную атаку. По информации главы города Михаила Развожаева, военные сбили пять воздушных целей. Их уничтожили в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем.
