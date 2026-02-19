 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Волгограда приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Вслед за Геленджиком для полетов закрыли аэропорт Сочи
Политика
Фото:Pavel L Photo and Video / Shutterstock

На момент публикации материала ограничения на полеты также действуют в авиагаванях Краснодара, Геленджика и Сочи.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В 19:23 мэрия Анапы сообщила об угрозе атаки дронов. Спустя час в Геленджике сработали сирены, написал в своем телеграм-канале глава города Алексей Богодистов.

В Севастополе силы ПВО отражают воздушную атаку. По информации главы города Михаила Развожаева, военные сбили пять воздушных целей. Их уничтожили в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Анастасия Карева
запрет на полеты Волгоград аэропорты
Материалы по теме
Вслед за Геленджиком для полетов закрыли аэропорт Сочи
Политика
Аэропорт Краснодара закрыли для полетов
Политика
Военные сбили 48 дронов над регионами России за три часа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Сафонов пожелал удачи российским лыжникам в марафонах на Олимпиаде Спорт, 19 фев, 23:58
Военные сбили 48 дронов над регионами России за три часа Политика, 19 фев, 23:51
Бывшего гендиректора «Торпедо» отпустили под домашний арест Спорт, 19 фев, 23:49
Музей паровозов или фудкорт. Что могут построить на Рижском вокзале
РАДИО
 Бизнес, 19 фев, 23:47
Губернатор Севастополя сообщил об отражении воздушной атаки на город Политика, 19 фев, 23:33
Петросян пошла на риск. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19 фев, 23:28
Канадскую фристайлистку увезли на носилках после падения на Олимпиаде Спорт, 19 фев, 23:27
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Bloomberg узнал, когда США будут готовы к удару по Ирану Политика, 19 фев, 23:20
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 19 фев, 23:11
США не выдали визы делегации Белоруссии для участия в «Совете мира» Политика, 19 фев, 23:00
Польша лишила украинских беженцев льгот Политика, 19 фев, 22:53
ПАОК с Оздоевым в составе проиграл в первом матче плей-офф Лиги Европы Спорт, 19 фев, 22:47
Бывшего принца Эндрю отпустили после задержания по делу Эпштейна Политика, 19 фев, 22:36
Лакерник заявил, что объективное судейство для ISU стоит безумных денег Спорт, 19 фев, 22:26