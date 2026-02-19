Аэропорт Волгограда приостановил полеты

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

На момент публикации материала ограничения на полеты также действуют в авиагаванях Краснодара, Геленджика и Сочи.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В 19:23 мэрия Анапы сообщила об угрозе атаки дронов. Спустя час в Геленджике сработали сирены, написал в своем телеграм-канале глава города Алексей Богодистов.

В Севастополе силы ПВО отражают воздушную атаку. По информации главы города Михаила Развожаева, военные сбили пять воздушных целей. Их уничтожили в районе Камышовой бухты и Северной стороны над морем.