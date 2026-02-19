 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в аэропорту также действует NOTAM, согласно которому аэропорт не принимает регулярные рейсы с 20:00 мск до 08:30 мск.

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Ранее в Геленджике и Анапе объявили угрозу атаки дронов. Об угрозе мэрия Анапы сообщила в 19:23 мск, а глава Геленджика Алексей Богодистов — в 20:58 мск.

Последний раз полеты в аэропорту Геленджика приостановили вечером 16 февраля. Ограничения сняли спустя более чем 12 часов.

