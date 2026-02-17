В аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: Николай Яковлев / ТАСС

В аэропортах Перми, Геленджика, Ижевска, Краснодара и Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушли пять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — рассказала в ведомстве. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ночью 17 февраля также были введены ограничения в аэропортах Перми, Пензы, Ульяновска, Казани, Нижнекамска, Ижевска, Уфы и Екатеринбурга.

Утром губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о прилете беспилотников в регион. По его данным, никто из местных жителей не пострадал. Все службы были оповещены. Безопасности жителей ничто не угрожает.

За минувшую ночь над регионами России средства ПВО сбили 151 украинский беспилотник самолетного типа. Больше всего — 50 — их уничтожили над акваторией Черного моря, еще 29 — над акваторией Азовского моря. 38 дронов перехватили над Крымом, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью. Еще четыре были сбиты над Брянской и один — над Курской областью.