 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Яковлев / ТАСС
Фото: Николай Яковлев / ТАСС

В аэропортах Перми, Геленджика, Ижевска, Краснодара и Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Росавиации.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушли пять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — рассказала в ведомстве. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. 

В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
Общество

Ночью 17 февраля также были введены ограничения в аэропортах Перми, Пензы, Ульяновска, Казани, Нижнекамска, Ижевска, Уфы и Екатеринбурга.

Утром губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о прилете беспилотников в регион. По его данным, никто из местных жителей не пострадал. Все службы были оповещены. Безопасности жителей ничто не угрожает.

За минувшую ночь над регионами России средства ПВО сбили 151 украинский беспилотник самолетного типа. Больше всего — 50 — их уничтожили над акваторией Черного моря, еще 29 — над акваторией Азовского моря. 38 дронов перехватили над Крымом, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью. Еще четыре были сбиты над Брянской и один — над Курской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Самолеты аэропорты ограничения Росавиация
Материалы по теме
В аэропортах Костромы и Ярославля ввели временные ограничения на полеты
Политика
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты
Политика
Во Внуково ввели временные ограничения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
У экс-главы Южно-Сибирского Росприроднадзора изъяли имущество на ₽10 млрд Общество, 10:28
«РИА Новости» сообщает, что Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры Политика, 10:22
Новая Москва стала лидером по числу и доле сделок в новостройках в январе Недвижимость, 10:20
Из лучшего игрока в тренера: как специалисту освоить роль лидераПодписка на РБК, 10:17
Прилет российской делегации в Женеву на переговоры. Полное видео Политика, 10:17
Apple анонсировала первую большую премьеру в 2026-м. Чем удивит компания Life, 10:12
Когда онлайн-сервисы не смогут автоматически списать деньги. Разбор Инвестиции, 10:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Место проведения трехсторонних переговоров в Женеве. Видео Политика, 10:09
CNN рассказал о непонимании США, что будет после свержения режима в Иране Политика, 10:09
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Обстановка у места проведения переговоров России, США и Украины. Видео Политика, 10:03
WSJ узнала о решении Goldman Sachs отказаться от политики равенства Общество, 10:00
Украинские военные начнут обучать боевому опыту немецких солдат Политика, 09:53
Туристы в Териберке рассказали, как помогали друг другу с выездом
РАДИО
 Общество, 09:50