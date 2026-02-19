Минобороны сообщило об уничтожении 34 дронов за четыре часа

Подразделения сил ПВО 19 февраля за четыре часа с 16:00 до 20:00 мск уничтожили в различных регионах России 34 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает Минобороны.

В каких регионах были сбиты дроны и сколько:

12 — в Краснодарском крае;

10 — над Азовским морем;

7 — над Черным морем;

4 — в Крыму;

1 — в Белгородской области.

Материал дополняется