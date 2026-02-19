Политика,
Минобороны сообщило об уничтожении 34 дронов за четыре часа
Подразделения сил ПВО 19 февраля за четыре часа с 16:00 до 20:00 мск уничтожили в различных регионах России 34 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает Минобороны.
В каких регионах были сбиты дроны и сколько:
- 12 — в Краснодарском крае;
- 10 — над Азовским морем;
- 7 — над Черным морем;
- 4 — в Крыму;
- 1 — в Белгородской области.
Материал дополняется
