Над Россией за ночь уничтожили 113 беспилотников

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 113 беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — 50 аппаратов. Еще 35 перехватили над Смоленской областью, 12 — над Тверской, десять — над Новгородской. Четыре дрона сбили в Ленинградской области, два в Калужской.

В результате налета в Брянской области пострадали два человека, повреждения получили пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела одна баня. Сообщив ночью об отражении воздушной атаки на Ленинградскую область, глава региона Александр Дрозденко заявил об отсутствии раненых.

В городе Великие Луки Псковской области беспилотники ударили по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, из-за дронов в регионе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Аэропорт Пскова приостанавливал полеты на более чем три часа.