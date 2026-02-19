 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за ночь уничтожили 113 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 113 беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — 50 аппаратов. Еще 35 перехватили над Смоленской областью, 12 — над Тверской, десять — над Новгородской. Четыре дрона сбили в Ленинградской области, два в Калужской.

Школы в районе Чебоксар перевели на дистанционный режим после атаки БПЛА
Политика
Фото:Алексей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В результате налета в Брянской области пострадали два человека, повреждения получили пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела одна баня. Сообщив ночью об отражении воздушной атаки на Ленинградскую область, глава региона Александр Дрозденко заявил об отсутствии раненых.

В городе Великие Луки Псковской области беспилотники ударили по объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, из-за дронов в регионе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Аэропорт Пскова приостанавливал полеты на более чем три часа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Полина Дуганова
ПВО Минобороны атака дронов беспилотники
Материалы по теме
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА
Политика
Брянский губернатор сообщил о «самой мощной и массированной атаке» ВСУ
Политика
Минздрав Чувашии сообщил о пострадавшем после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
В Петербурге завели дело о хищении в Федерации хоккея Ленобласти Общество, 08:36
От хайпа к жесткому расчету: куда компании потратят IТ-бюджеты в 2026-мПодписка на РБК, 08:31
Первый россиянин на Олимпиаде-2026. Что важно знать о Никите Филиппове Спорт, 08:30
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией Политика, 08:25
Посол оценил сроки отмены виз между Россией и Саудовской Аравией Политика, 08:16
Губернатор сообщил, что в Пермском крае школьник ранил ножом сверстника Общество, 08:06
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
России спрогнозировали медаль. Чего ждать от россиян в 14-й день Игр Спорт, 08:05
«Не приноси мне проблемы»: когда мантры менеджеров действительно работаютПодписка на РБК, 08:05
Сможет ли Трамп создать полноценную альтернативу ООН Политика, 08:05
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих Политика, 08:04
Как компании теряют миллиарды из-за иллюзии единства. Разбираем примеры Образование, 08:02
Импорт вина показал за последние годы рекордное падение Вино, 08:00
Рост «Яндекса» замедлился. Что будет с компанией и ее акциямиПодписка на РБК, 08:00