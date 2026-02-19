 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Краснодара закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Седьмой с начала суток российский аэропорт приостановил полеты
Политика

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников. Предыдущий раз в аэропорту Краснодара вводили ограничения вечером 16 февраля.

В ночь с 16 на 17 февраля в Краснодарском крае средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 18 беспилотников. Полеты возобновили на следующее утро.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
аэропорты ограничения Военная операция на Украине
