Аэропорт Краснодара закрыли для полетов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников. Предыдущий раз в аэропорту Краснодара вводили ограничения вечером 16 февраля.

В ночь с 16 на 17 февраля в Краснодарском крае средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 18 беспилотников. Полеты возобновили на следующее утро.