0

Собянин сообщил о трех сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Новости Москвы
Три беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены силами ПВО. В аэропорту Внуково ранее ввели временные ограничения, что может повлиять на расписание некоторых рейсов
Москва
Москва (Фото: olgalngs / Shutterstock)

Беспилотники, летевшие в сторону Москвы, уничтожены силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Max. Через 10 минут мэр столицы сообщил о еще одном сбитом дроне.

Силами ПВО уничтожены семь БПЛА над территорией Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Обломки БПЛА, подавленного над территорией Козельского округа, незначительно повредили кровлю и остекление центральной межрайонной больницы № 3. Пострадавших нет.

Временные ограничения на работу в международном аэропорту Внуково были введены сегодня ранее. «Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сказано в публикации Росавиации.

До Внуково прием и выпуск воздушных судов приостановил аэропорт Калуги (Грабцево).

Илья Трапезников
Сергей Собянин БПЛА
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
