Собянин сообщил о трех сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Беспилотники, летевшие в сторону Москвы, уничтожены силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Max. Через 10 минут мэр столицы сообщил о еще одном сбитом дроне.
Силами ПВО уничтожены семь БПЛА над территорией Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Обломки БПЛА, подавленного над территорией Козельского округа, незначительно повредили кровлю и остекление центральной межрайонной больницы № 3. Пострадавших нет.
Временные ограничения на работу в международном аэропорту Внуково были введены сегодня ранее. «Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сказано в публикации Росавиации.
До Внуково прием и выпуск воздушных судов приостановил аэропорт Калуги (Грабцево).
