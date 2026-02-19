Липецкий губернатор назвал число пострадавших при обвале крыши на заводе

Артамонов: восемь человек госпитализировали после обвала крыши на заводе

Фото: Екатерина Сычкова / URA.ru / Global Look Press

Поисково-спасательные работы после обрушения крыши одного из цехов автозавода «Моторинвест» завершены, из-под завалов извлекли восемь человек, их госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

«Поисково-спасательные работы завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет», — написал глава региона.

По его данным, в больницу доставили восемь человек. Врачи оценили состояние четверых из них как тяжелое. Еще четверо — в состоянии средней тяжести.

Фото: пресс-служба «Моторинвест» Фото: пресс-служба «Моторинвест» В соседней с обрушением зоне (Фото: пресс-служба «Моторинвест») Противоположная стена цеха от пострадавшей (Фото: пресс-служба «Моторинвест»)

Крыша одного из цехов автозавода «Моторинвест» обрушилась в четверг, 19 февраля. По словам Артамонова, предварительной причиной обрушения стало скопление большого количества снега. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ст. 143 Уголовного кодекса).