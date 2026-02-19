Липецкий губернатор назвал число пострадавших при обвале крыши на заводе
Поисково-спасательные работы после обрушения крыши одного из цехов автозавода «Моторинвест» завершены, из-под завалов извлекли восемь человек, их госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
«Поисково-спасательные работы завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет», — написал глава региона.
По его данным, в больницу доставили восемь человек. Врачи оценили состояние четверых из них как тяжелое. Еще четверо — в состоянии средней тяжести.
Крыша одного из цехов автозавода «Моторинвест» обрушилась в четверг, 19 февраля. По словам Артамонова, предварительной причиной обрушения стало скопление большого количества снега. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ст. 143 Уголовного кодекса).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле