Общество⁠,
0

В Липецкой области возбудили уголовное дело после обвала крыши на заводе

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Краснинском районе Липецкой области возбудили уголовное дело по факту обрушения крыши одного из цехов автозавода, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли одного из цехов автосборочного предприятия в Краснинском районе по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда)», — говорится в сообщении.

АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?»
Общество
Олег Груненков

Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.

Об обрушении крыши на предприятии «Моторинвест» ранее сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Предварительной причиной, по его словам, стало скопление снега на крыше.

Спасатели извлекли из-под завалов пять человек. Глава Краснинского округа Липецкой области Сергей Поляков создал оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Липецкая область Следственный комитет автозавод обрушение кровли уголовное дело
