В Липецкой области возбудили уголовное дело после обвала крыши на заводе

Фото: МЧС России

В Краснинском районе Липецкой области возбудили уголовное дело по факту обрушения крыши одного из цехов автозавода, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли одного из цехов автосборочного предприятия в Краснинском районе по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда)», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.

Об обрушении крыши на предприятии «Моторинвест» ранее сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Предварительной причиной, по его словам, стало скопление снега на крыше.

Спасатели извлекли из-под завалов пять человек. Глава Краснинского округа Липецкой области Сергей Поляков создал оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения.