Почти половина канадцев посчитали США большей угрозой миру, чем Россию

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Почти половина канадцев считают, что США представляют большую угрозу миру, чем Россия, следует из результатов опроса Politico.

В опросе приняли участие более 2 тыс.+ совершеннолетних респондентов из Канады, Германии, Франции и Великобритании. На вопрос, какая страна представляет наибольшую угрозу миру (США, Китай, Россия, ЕС), большая часть канадцев (48%) выбрали США. Среди ответов граждан других стран с заметным отрывом лидирует Россия.

«Опрос показал, что канадцы воспринимают Америку Трампа не просто как досадную помеху. Они считают соседнюю сверхдержаву величайшей угрозой миру в мирное время», — говорится в статье.

Другой вопрос касается оценки деятельности президента США Дональда Трампа по работе над канадско-американскими отношениями. Большинство респондентов (49%) отметили, что отношения ухудшились, но после ухода Трампа восстановятся. Менее позитивно смотрят 29% — они убеждены в том, что отношения ухудшились и больше не восстановятся. Тех, кто заметил улучшения в отношениях США и Канады при Трампе, — всего 7% из опрошенных.

Кроме того, 57% респондентов считают, что лучше иметь зависимость от Китая, чем от Америки Трампа. Об уверенности в обратном заявили 23%. Оставшиеся 20% отметили, что не знают, какая из перспектив лучше.

В начале своего второго президентского срока в 2025 году Трамп резко повысил тарифы на ряд канадских товаров, а также выражал желание сделать Канаду 51-м штатом, подчеркивая, что этого хотели бы многие канадцы.

На фоне обострения торговых противоречий между странами Канада и Китай договорились о поэтапном снижении взаимных тарифов и расширении экономических связей. Трамп, реагируя на сближение стран, заявил, что ему грустно видеть, как Китай «захватывает некогда великую Канаду». Он понадеялся, что там останется «хотя бы хоккей».