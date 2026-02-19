 Перейти к основному контенту
Политика
Почти половина канадцев посчитали США большей угрозой миру, чем Россию

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Почти половина канадцев считают, что США представляют большую угрозу миру, чем Россия, следует из результатов опроса Politico.

В опросе приняли участие более 2 тыс.+ совершеннолетних респондентов из Канады, Германии, Франции и Великобритании. На вопрос, какая страна представляет наибольшую угрозу миру (США, Китай, Россия, ЕС), большая часть канадцев (48%) выбрали США. Среди ответов граждан других стран с заметным отрывом лидирует Россия.

В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккея на Олимпиаде
Спорт
Фото:Gregory Shamus / Getty Images

«Опрос показал, что канадцы воспринимают Америку Трампа не просто как досадную помеху. Они считают соседнюю сверхдержаву величайшей угрозой миру в мирное время», — говорится в статье.

Другой вопрос касается оценки деятельности президента США Дональда Трампа по работе над канадско-американскими отношениями. Большинство респондентов (49%) отметили, что отношения ухудшились, но после ухода Трампа восстановятся. Менее позитивно смотрят 29% — они убеждены в том, что отношения ухудшились и больше не восстановятся. Тех, кто заметил улучшения в отношениях США и Канады при Трампе, — всего 7% из опрошенных.

Кроме того, 57% респондентов считают, что лучше иметь зависимость от Китая, чем от Америки Трампа. Об уверенности в обратном заявили 23%. Оставшиеся 20% отметили, что не знают, какая из перспектив лучше.

В начале своего второго президентского срока в 2025 году Трамп резко повысил тарифы на ряд канадских товаров, а также выражал желание сделать Канаду 51-м штатом, подчеркивая, что этого хотели бы многие канадцы.

На фоне обострения торговых противоречий между странами Канада и Китай договорились о поэтапном снижении взаимных тарифов и расширении экономических связей. Трамп, реагируя на сближение стран, заявил, что ему грустно видеть, как Китай «захватывает некогда великую Канаду». Он понадеялся, что там останется «хотя бы хоккей».

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Канада США Россия соцопрос
