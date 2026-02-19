В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккея на Олимпиаде
Школьники в канадской провинции Онтарио смогут не посещать занятия, если учебное время совпадает с началом матчей мужской и женской сборных страны на олимпийском хоккейном турнире в Италии. Об этом в соцсети Х сообщил министр образования Онтарио Пол Каландра.
«В знак признания Олимпийских игр и этого захватывающего времени для сборной Канады я поручаю всем школьным советам разрешить ученикам смотреть как женские, так и мужские хоккейные матчи в учебное время», — написал Каландра.
По словам министра, такие события важны это возможность сплотиться и поддержать одних из лучших спортсменов Канады.
Женская сборная Канады 19 февраля сыграет против США в финале олимпийского турнира. Мужская национальная команда 20 февраля проведет полуфинальный матч против Финляндии. Финал олимпийского турнира пройдет 22 февраля.
