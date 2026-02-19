 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,63 x 4 2 5,3 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,7 x 3,7 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,55 x 3,2 2 2,85 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 3,75 x 3,85 2 1,9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,25 x 7 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,38 x 5,7 2 6,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

В Канаде школьникам разрешили прогулы для просмотра хоккея на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Министр образования Онтарио разрешил ученикам смотреть как женские, так и мужские хоккейные матчи в учебное время
Фото: Gregory Shamus / Getty Images
Фото: Gregory Shamus / Getty Images

Школьники в канадской провинции Онтарио смогут не посещать занятия, если учебное время совпадает с началом матчей мужской и женской сборных страны на олимпийском хоккейном турнире в Италии. Об этом в соцсети Х сообщил министр образования Онтарио Пол Каландра.

«В знак признания Олимпийских игр и этого захватывающего времени для сборной Канады я поручаю всем школьным советам разрешить ученикам смотреть как женские, так и мужские хоккейные матчи в учебное время», — написал Каландра.

По словам министра, такие события важны это возможность сплотиться и поддержать одних из лучших спортсменов Канады.

Женская сборная Канады 19 февраля сыграет против США в финале олимпийского турнира. Мужская национальная команда 20 февраля проведет полуфинальный матч против Финляндии. Финал олимпийского турнира пройдет 22 февраля.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Олимпиада-2026 Канада
Материалы по теме
Стали известны полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Ски-альпинист Филиппов принес России первую медаль на Олимпиаде-2026 Спорт, 16:20
Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Женеве Политика, 16:19
Краснов попросил судей чаще применять домашний арест Политика, 16:15
В Липецкой области возбудили уголовное дело после обвала крыши на заводе Общество, 16:12
Отсидевший за убийство бывший капитан «Фламенго» вернулся в футбол Спорт, 16:08
Швейцарка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме Спорт, 16:06
Выиграет ли Россия первые медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:05
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Состояние раненого при нападении с ножом школьника назвали тяжелым Общество, 16:04
Куда жаловаться на плохую уборку снега и льда Недвижимость, 16:03
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Биржевые цены на газ в Европе взлетели почти на 15% за два дня Инвестиции, 15:59
Карл III заявил о поддержке расследования по делу бывшего принца Эндрю Политика, 15:56
The Guardian сообщила о планах США построить военную базу в секторе Газа Политика, 15:55
Туск назвал, когда эвакуация из Ирана может стать невозможной из-за боев Политика, 15:53