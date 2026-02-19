Швеция утвердила новый пакет военной помощи Украине на €1,2 млрд

Фото: John Moore / Getty Images

Швеция объявила о предоставлении Украине одного из крупнейших пакетов военной помощи с начала военной операции. Объем двадцать первого пакета поддержки, предоставленного правительством 19 февраля, составляет почти 12,9 млрд шведских крон, что эквивалентно примерно €1,2 млрд, сообщается на сайте Минобороны Швеции.

Одна из крупнейших статей нового пакета — закупка современных модульных систем ПВО малого радиуса действия на сумму около €402 млн. Эти комплексы включают ракетные и пушечные системы, средства радиоэлектронной борьбы, сенсоры и командные пункты и предназначены для защиты критически важной инфраструктуры, включая военные объекты, порты, электростанции и жилые районы.

Помимо систем ПВО, пакет предусматривает выделение €280 млн на закупку артиллерийских снарядов большой дальности, 40-миллиметровых боеприпасов для ПВО и мин для гранатометов. В рамках этих средств также продолжится обучение украинских военных, в том числе в рамках тренировочных миссий ЕС и балтийских инициатив по разминированию.

Около €523 млн направлены на развитие ударных возможностей большой дальности и инновационные проекты. Средства пойдут на расширение совместного производства дальнобойных дронов, создание безэкипажных надводных аппаратов, а также на поддержку технологических разработок для решения конкретных военных задач Украины с короткими сроками внедрения.

Кроме того, более €93 млн будут перечислены в международные фонды, включая взнос в размере $100 млн в американский механизм PURL для закупки приоритетных вооружений, таких как передовые системы ПВО. Пакет также включает передачу безоткатных орудий из наличия шведской армии, финансирование обслуживания ранее поставленной техники, поддержку гражданской обороны для противодействия информационному влиянию и экспертные услуги по улучшению систем обнаружения ядерного оружия.

С учетом этого пакета общий объем военной помощи Швеции Украине с февраля 2022 года достиг примерно €9,6 млрд. Шведские власти неоднократно предоставляли Украине военную помощь. Так, в конце января 2025 года Швеция выделила крупнейший с 2022 года пакет военной помощи Украине, сумма которого составила 13,5 млрд шведских крон (около €1,3 млрд).

Москва осуждает предоставление военной помощи Украине. Кремль неоднократно заявлял, что такие действия не изменят цели спецоперации и ее ход, а только затянут время.