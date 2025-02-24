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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Швеции сообщил о планах передать Украине системы ПВО на $113 млн

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Военная операция на Украине

Швеция планирует объявить о передаче Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) на сумму 1,2 млрд шведских крон ($113 млн) 24 февраля. Об этом сказано в статье премьер-министра страны Ульфа Кристерссона, министра энергетики, бизнеса и промышленности Эббы Буш и министра образования Йохана Персона для издания Svenska Dagbladet.

Шведские власти передадут украинской стороне системы Robot 70 и Tridon Mk2, так как Украина «остро нуждается в средствах ПВО». Вооружение будет предоставлено Киеву на безвозмездной основе, сказано в публикации.

Швеция выделила крупнейший с 2022 года пакет военной помощи Украине
Политика
Фото:Sofiia Gatilova / Reuters

Шведские власти неоднократно представляли Украине военную помощь. Так, в конце января Швеция выделила крупнейший с 2022 года пакет военной помощи Украине. Тогда власти согласовали 18-й пакет помощи Украине на сумму 13,5 млрд шведских крон (около $1,23 млрд).

Россия осуждает предоставление западной военной помощи Украине. Президент Владимир Путин ранее отметил, что Киев не сможет существовать без западной помощи, у Украины «почти нулевой суверенитет» и конфликт с этой страной закончится через «месяц-полтора-два» без поддержки Запада.

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