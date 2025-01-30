Швеция выделила крупнейший с 2022 года пакет военной помощи Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Швеция согласилась на 18-й пакет помощи Украине на сумму 13,5 млрд шведских крон (около $1,23 млрд), сообщает Reuters.

«Это самый большой пакет помощи, который Швеция предоставила Украине с февраля 2022 года», — заявил шведский министр обороны Пол Йонсон на пресс-конференции в четверг, 30 января (цитата по «РИА Новости»).

Как пишет агентство, правительство также ведет переговоры с поставщиками в Швеции и Европе о поставке на Украину артиллерии и БПЛА.

В июле 2024 года Швеция назвала Россию главной угрозой в своей новой стратегии национальной безопасности. Согласно документу, Россия представляет наибольшую и серьезную угрозу для безопасности страны. В то же время Китай также упомянут как источник угроз, особенно в контексте его стремления стать мировым лидером в новых технологиях и развивать кибервозможности, что может повлиять на безопасность Швеции.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что сотрудничество России и Китая в военной сфере вызывает обеспокоенность. В стратегии выделили три приоритетных направления: внутренняя и внешняя безопасность, а также укрепление устойчивости и конкурентоспособности государства.

Документ был представлен в преддверии саммита НАТО, состоявшегося в Вашингтоне в июле 2024 года.

Россия также была названа главной угрозой в оборонной стратегии США, Германии и Чехии. НАТО в своей стратегической концепции 2022 года тоже определило Россию как основную угрозу безопасности.