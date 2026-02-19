АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?»
АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?», ставшего мемом, сообщает «РИА Новости».
Заявка была подана в феврале 2026 года.
Фраза принадлежит директору продуктовых программ АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Так в интервью блогеру Амирану Сардарову он ответил на вопрос, может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW.
В феврале от имени певицы Ларисы Долиной была подана заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить», под которым компания планировала деятельность с недвижимостью, обменом денег и криптовалютой.
Директор артистки Сергей Пудовкин заявил, что это сделали мошенники.
