АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?»

Олег Груненков (Фото: Максим Платонов / РИА Новости)

АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?», ставшего мемом, сообщает «РИА Новости».

Заявка была подана в феврале 2026 года.

Фраза принадлежит директору продуктовых программ АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Так в интервью блогеру Амирану Сардарову он ответил на вопрос, может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW.

В феврале от имени певицы Ларисы Долиной была подана заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить», под которым компания планировала деятельность с недвижимостью, обменом денег и криптовалютой.

Директор артистки Сергей Пудовкин заявил, что это сделали мошенники.