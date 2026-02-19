Медведев заявил о достижении целей спецоперации независимо от переговоров
Переговоры — это хорошо, однако цели военной операции будут достигнуты. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил во время посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области, передает «РИА Новости».
«Вы знаете, сейчас идут переговоры. Переговоры — всегда хорошо. Но вне контекста переговоров, те цели, которые были заявлены верховным главнокомандующим нашей страны, президентом нашей страны в ходе решения о проведении СВО, они будут достигнуты», — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что Россия достигнет мира и обеспечит свою безопасность.
По словам Медведева, цель спецоперации — исключить возможность возникновения войны и демилитаризовать тот режим, который создал такую ситуацию.
Объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин называл целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей». В мае 2025 года он подчеркнул, что нужный для России результат — устранить причины конфликта на Украине и обеспечить условия для долгосрочного мира.
Путин также называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей одним из условий достижения мира. Все четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года. По словам российского президента, Донбасс считается исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.
