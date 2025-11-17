Медведев назвал условие завершения военной операции

Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Военная операция будет завершена лишь после того, как Россия достигнет своих целей. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на слете активистов «Молодой гвардии», посвященном 20-летию молодежного крыла «Единой России». Видеозапись встречи опубликована в аккаунте Медведева в соцсети «ВКонтакте».

«Мы продолжим [вести военную операцию] до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», — сказал Медведев.

Несколькими днями ранее, 14 ноября, Медведев заявил, что конфликт на Украине является самым кровопролитным в XXI веке. По словам Медведева, в Европе образовался «гнойник», который используется против России и в конечном итоге «будет вскрыт».

Объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин называл целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей». В сентябре того же года он назвал целью операции ликвидацию «антироссийского анклава», который создается на территории Украины и угрожает России.

14 июня 2024 года Путин во время выступления в МИДе заявил, что Россия готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и откажется от вступления в НАТО. Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», сказал тогда глава государства.