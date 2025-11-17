 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев назвал условие завершения военной операции

Медведев: спецоперация будет завершена, когда Россия достигнет своих целей
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Андриенко / Reuters
Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Военная операция будет завершена лишь после того, как Россия достигнет своих целей. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на слете активистов «Молодой гвардии», посвященном 20-летию молодежного крыла «Единой России». Видеозапись встречи опубликована в аккаунте Медведева в соцсети «ВКонтакте».

«Мы продолжим [вести военную операцию] до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», — сказал Медведев.

Медведев назвал конфликт на Украине самым кровопролитным в XXI веке
Политика
Фото:Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Несколькими днями ранее, 14 ноября, Медведев заявил, что конфликт на Украине является самым кровопролитным в XXI веке. По словам Медведева, в Европе образовался «гнойник», который используется против России и в конечном итоге «будет вскрыт».

Объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин называл целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей». В сентябре того же года он назвал целью операции ликвидацию «антироссийского анклава», который создается на территории Украины и угрожает России.

14 июня 2024 года Путин во время выступления в МИДе заявил, что Россия готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и откажется от вступления в НАТО. Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», сказал тогда глава государства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дмитрий Медведев Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Медведев заявил о «страшном конце» для Киева из-за помощи Запада
Политика
Медведев назвал конфликт на Украине самым кровопролитным в XXI веке
Политика
Медведев назвал «Посейдон» оружием «Судного дня»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым санкции США против ЛУКОЙЛа Бизнес, 18:25
Politico узнало, что фон дер Ляйен допустила экономический тупик Украины Экономика, 18:22
Какой ресторан выбрать: сет в честь Костромы, велнес-меню и гастротеатр Стиль, 18:18
Бастрыкин запросил разрешения на дела о взятках против еще двух судей Общество, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Флагман британского флота впервые перейдет под прямое командование НАТО Политика, 18:05
Пол Маккартни записал немой трек в знак протеста против ИИ в музыке Технологии и медиа, 18:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Блогер Джейк Пол проведет бой с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа Спорт, 18:01
Tank 400 получит в России голосовой помощник и сервисы «Яндекса» Авто, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Глава союза промышленников Запорожья задержан за посредничество во взятке Политика, 17:54
ЦБ сохранил курс доллара на 18 ноября выше ₽81 Инвестиции, 17:53
Гид по Ташкенту: где жить, где есть, что посмотреть Стиль, 17:48
Медведев назвал условие завершения военной операции Политика, 17:48