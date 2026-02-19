 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Подмосковье на трассе «Дон» произошло массовое ДТП с участием 12 машин

Фото: gumvd50 / Telegram
Фото: gumvd50 / Telegram

На одном участке автотрассы М-4 «Дон» в Подмосковье произошло пять аварий с участием 12 автомобилей, сообщило главное управление МВД по Московской области.

ДТП произошло в 08:10 на 85-м километре трассы. Обошлось без пострадавших.

«Движение транспортных средств в сторону Москвы ограничено. <...> Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда», — говорится в сообщении.

Отмены рейсов, пробки, сугробы: последствия снегопада в Москве
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС


19 февраля Московский регион накрыл сильный снегопад, который, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, продлится до вечера следующего дня.

По данным сервиса «Яндекс Карты», утром из-за непогоды пробки в столице составили девять баллов. «Яндекс Такси» предупредил, что время в поездке может увеличиться на 30%, а на отдельных маршрутах — в два-три раза.

Столичная Госавтоинспекция предупредила водителей о необходимости быть «предельно внимательными» на дорогах и порекомендовала отказаться от использования личного автомобиля в пользу метро.

