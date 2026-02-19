Директор Долиной рассказал о поступающих певице угрозах

Лариса Долина (Фото: Елена Майорова / Global Look Press)

Правоохранительные органы проводят процессуальные действия в отношении трех человек, угрожавших певице Ларисе Долиной, сообщил РБК директор артистки Сергей Пудовкин.

«Один преступник находится под подпиской о невыезде и дает показания. Относительно двух других дел: проводится доследственная проверка», — сказал он.

Пудовкин отметил, что они принесли извинения певице, однако решение «прощать или не прощать» примут в суде.

«Прощать или не прощать — это решение суда. Угрозы были сделаны публично, решение по уголовному наказанию будет принимать соответствующий судебный орган», — сказал директор и предупредил, что юристы и впредь будут заявлять в полицию о поступках, «угрожающих жизни и спокойствию Долиной».

С массовой травлей и угрозами Долина столкнулась после того, как продала свою квартиру Полине Лурье, а позже заявила, что заключила сделку под влиянием мошенников, и отказалась покидать жилплощадь. В конечном итоге Верховный суд встал на сторону покупательницы.

В конце января Пудовкин рассказал, что злоумышленник попытался сорвать концерт Долиной, вымогая у нее деньги. А в феврале, по его словам, мошенники подали от ее имени заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить».