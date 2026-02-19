С начала 2026 года МВД предотвратило 21 нападение на учащихся и педагогов

Владимир Колокольцев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В 2026 году сотрудники МВД России предотвратили 21 попытку нападений на учеников и преподавателей в учебных заведениях в 15 регионах страны, заявил глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Продолжаем превентивные мероприятия в отношении лиц, которые проявляют интерес к идеологии массовых убийств в образовательных организациях. Уже с начала этого года в 15 регионах страны предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей», — сказал он на заседании Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (цитата по «РИА Новости»).

Так, например, полицейские предотвратили планы по совершению теракта, которые разработал 15-летний подросток в Алтайском крае. Он размещал информацию о способах совершения терактов в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в Александровске (Пермский край) 13-летний ученик нанес несколько ударов ножом своему однокласснику. Пострадавшего госпитализировали.

3 февраля ученица с ножом напала на сверстницу и учителя. Она поссорилась с педагогом, а после ударила ножом другую ученицу. Следователи возбудили два уголовных дела. Пострадавшей оказали всю необходимую помощь, а напавшую задержали. Впоследствии суд посадил ее под домашний арест.