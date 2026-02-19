 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
Галузин рассказал о докладе Путину по итогам переговоров в Женеве

Галузин: Путину докладывают об итогах переговоров в Женеве
Переговоры России и США
Переговоры России и Украины
Михаил Галузин
Михаил Галузин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Президенту России Владимиру Путину докладывают об итогах трехсторонних переговоров в Женеве, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, входивший в состав российской делегации.

«Я хотел бы напомнить вам заявление [пресс-секретаря президента] Дмитрия Сергеевича Пескова вчера о том, что при первой же возможности президенту будет доложено. Процесс такого доклада, конечно же, идет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Накануне Песков сообщил, что делегаты доложат Путину об итогах встречи по прилете в Россию. Делегация улетели из Швейцарии накануне в 18:02 (мск).

Участник российской делегации рассказал о переговорах в Женеве
Политика
Фото:Reuters

Трехсторонние мирные переговоры между Россией, Украиной и США состоялись 17 и 18 февраля в отеле InterContinental. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми.

В Женеве на повестку вынесли более широкий спектр тем, чем на переговорах в Абу-Даби, в частности проблему территорий. Встреча прошла в закрытом для журналистов формате.

Александра Озерова
Владимир Путин Михаил Галузин переговоры доклад
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Михаил Галузин фото
Михаил Галузин
дипломат
16 июня 1960 года
