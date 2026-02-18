Российская делегация вылетела из Женевы после переговоров

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская делегация вылетела из Женевы после двухдневных трехсторонних переговоров с США и Украиной по мирному урегулированию, передает «РИА Новости».

Самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» вылетел из Женевы в 16:02 по местному времени (18:02 мск).

В Женеве 17–18 февраля прошел третий раунд переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта. Встречи проходили в закрытом формате в отеле InterContinental.

Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые и сообщил, что во второй день они заняли около двух часов после примерно шестичасовой сессии накануне. Он заявил, что новый раунд ожидается в ближайшее время.

Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров. За переговорами наблюдали представители Великобритании, Германии, Франции и Италии, сообщало AFP. Умеров также провел отдельные встречи с представителями этих стран и Швейцарии.

До этого Россия, Украина и США встречались в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля.