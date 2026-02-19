Кремль заявил о непубличном характере переговоров с США и Украиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремлю пока нечего добавить к словам Владимира Мединского. Глава российской делегации по итогам переговоров в Женеве заявил, что они были тяжелыми, но деловыми

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Переговоры с Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта находятся в стадии, не предусматривающей публичного обсуждения, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Пока Кремлю нечего добавить к тому, что по итогу встречи сказал глава переговорной делегации Владимир Мединский.

Мединский по итогам переговоров 17-18 февраля в Женеве заявил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он добавил, что новая встреча в рамках украинского урегулирования состоится в «ближайшее время».

Замминистра иностранных дел Михаил Галузин рассказал, что на переговорах обсуждался весь комплекс актуальных вопросов.

В Белом доме позже сказали, что в ходе трехсторонних переговоров России, Украины и США был достигнут значительный прогресс, Москва и Киев договорились продолжать совместную работу над мирным урегулированием. Украинский президент Владимир Зеленский назвал результат переговоров «недостаточным».

Он также утверждал, что стороны обсуждали мониторинг прекращения огня с участием США. По его словам, договоренность об этом практически достигнута. В целом переговоры по военному направлению он охарактеризовал как «конструктивные».

Издание «РБК-Украина» по итогам переговоров в Женеве со ссылкой на источник писало, что военная подгруппа «уже близка к финишу», а политическая «пока стоит на месте». Собеседник издания объяснил это тем, что решения политической подгруппы зависят от результатов наработок военной.