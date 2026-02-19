Кремль объяснил, связаны ли учения России и Ирана с эскалацией в регионе

Фото: Zuma / ТАСС

Российско-иранские военные учения являются плановыми, они были согласованы «заблаговременно», сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это плановые учения, они согласовываются заблаговременно», — ответил на вопрос, связано ли мероприятие с эскалацией в отношениях США и Ирана. (цитата по «Интерфаксу»).

Он подчеркнул, что Россия продолжает развивать отношения с Исламской Республикой.

Совместные военно-морские учения государств запланированы на 19 февраля и пройдут в Оманском заливе и на севере Индийского океана. Их целью является «укрепление безопасности и устойчивого морского взаимодействия».

17 февраля в Женеве между Ираном и США прошли переговоры, в ходе которых, как пишет Fox News, Исламской Республике выдвинули ультиматум: либо демонтировать ядерную программу, либо столкнуться с «другими вариантами».

CBS News со ссылкой на источники написало, что США готовы нанести удар по Ирану в эту субботу, 21 февраля. Axios со ссылкой на одного из советников Трампа также сообщило, что прямое столкновение между государствами с вероятностью 90% может начаться в ближайшие недели.