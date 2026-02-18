ВМС Ирана сообщили о совместных с Россией учениях в Оманском заливе
У Ирана и России 19 февраля запланированы совместные военно-морские учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана, сообщил второй флотильный адмирал ВМС Ирана Хасан Магсудлу.
«Учения пройдут в Бендер-Аббасе (город на юге Ирана на берегу Персидского залива — РБК), на базе Первого имаматского округа ВМС сухопутных войск, и их главная цель — укрепление безопасности и устойчивого морского взаимодействия», — уточнил он (цитата по Mehr).
Кроме того, по его словам, грядущие учения важны для развития сотрудничества и координация действий — в частности, для защиты торговых судов и борьбы с морским терроризмом. «Эти мероприятия отражают серьезное внимание двух стран к текущей обстановке в регионе», — сказал Магсудлу
Он также отметил, что Иран планирует маневры и с региональными государствами с целью увеличить их роль в обеспечении безопасности на море.
По данным Минобороны России, накануне корвет Балтийского флота «Стойкий» принял участие в совместном военно-морском учении с кораблями ВМС Ирана.
«В порту Ирана Бендер-Аббас наш экипаж пополнил запасы топлива, воды и продовольствия, а также принял участие в совместных протокольных мероприятиях», — говорится в сообщении.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США