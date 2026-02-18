ВМС Ирана сообщили о совместных с Россией учениях в Оманском заливе

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

У Ирана и России 19 февраля запланированы совместные военно-морские учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана, сообщил второй флотильный адмирал ВМС Ирана Хасан Магсудлу.

«Учения пройдут в Бендер-Аббасе (город на юге Ирана на берегу Персидского залива — РБК), на базе Первого имаматского округа ВМС сухопутных войск, и их главная цель — укрепление безопасности и устойчивого морского взаимодействия», — уточнил он (цитата по Mehr).

Кроме того, по его словам, грядущие учения важны для развития сотрудничества и координация действий — в частности, для защиты торговых судов и борьбы с морским терроризмом. «Эти мероприятия отражают серьезное внимание двух стран к текущей обстановке в регионе», — сказал Магсудлу

Он также отметил, что Иран планирует маневры и с региональными государствами с целью увеличить их роль в обеспечении безопасности на море.

По данным Минобороны России, накануне корвет Балтийского флота «Стойкий» принял участие в совместном военно-морском учении с кораблями ВМС Ирана.

«В порту Ирана Бендер-Аббас наш экипаж пополнил запасы топлива, воды и продовольствия, а также принял участие в совместных протокольных мероприятиях», — говорится в сообщении.